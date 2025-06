Ein Familienfest voller Action – und das mit kostenlosen Attraktionen für alle. Auf dem Sportplatz in Klüden ist das Realität. Aber wie funktioniert das – und wer macht es möglich?

Eintritt? Nein! In Klüden zählt nur der Spaß für Kinder

Freizeitspaß in der Börde

Auf Abenteuer-Tour: Alexa gleitet mutig in einem großen Reifen sitzend die Rutsche hinunter.

Klüden. - Mit leuchtenden Augen klettert die achtjährige Alexa aus Wieglitz in einen Reifen und ruft mutig: „Ja, bitte mit einer Umdrehung!“ Kurz darauf saust sie in schnellem Tempo die Rutsche hinunter – mit Schwung in die Tiefe, begleitet von einem breiten Lächeln.