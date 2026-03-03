Das Eiscafé am Postplatz in Haldensleben hat seit dem 3. März wieder geöffnet. Inhaber Volkmer Klaus und sein Team servieren beliebte Klassiker – ergänzt durch ausgefallene Sorten.

Seit Dienstag (3. März 2026) hat das Eiscafé am Postplatz in Haldensleben wieder geöffnet.

Haldensleben - Das Eiscafé am Postplatz in Haldensleben hat seit Dienstag (3. März) seine Türen wieder geöffnet – und mit dem ersten Sonnenschein strömen bereits die ersten Gäste auf die Terrasse. Mitarbeiter Maxim Bogomolov (Foto, vorn) und Maximilian Rode bieten auch an der Theke die ersten Kugeln des Jahres an.

Neben Klassikern wie Erdbeer, Schoko und Vanille setzt das Eiscafé erneut auf ausgefallene Sorten: Drachenfrucht, Buttermilch-Holunder oder Sahne-Grieß gehören zu den besonderen Kreationen. Das Eis stellen Inhaber Volkmer Klaus und sein Team selbst her.

Nach der knapp sechsmonatigen Winterpause ist der Saisonstart jedes Jahr ein kleiner Neubeginn – und für viele Haldensleber ein sicheres Zeichen, dass der Frühling nicht mehr weit ist.