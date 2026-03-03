weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Brandbrief an Kanzler Merz: „Situation spitzt sich zu“: Magdeburgs Oberbürgermeisterin Borris schlägt Alarm

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris und ihre Amtskollegen warnen vor einem finanziellen Kollaps. Ihr Offener Brief an Bundeskanzler Merz macht die Lage klar – und drängt auf ein schnelles Gespräch.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 03.03.2026, 15:53
Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris hat sich mit ihren Amtskollegen an Bundeskanzler Merz gewandt. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Immer mehr Schulden und kein Ausweg in Sicht: Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris hat als Mitinitiatorin einen Offenen Brief aller 13 Landeshauptstädte der Flächenländer an Bundeskanzler Friedrich Merz unterschrieben. Das steht drin.