Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris und ihre Amtskollegen warnen vor einem finanziellen Kollaps. Ihr Offener Brief an Bundeskanzler Merz macht die Lage klar – und drängt auf ein schnelles Gespräch.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris hat sich mit ihren Amtskollegen an Bundeskanzler Merz gewandt.

Magdeburg. - Immer mehr Schulden und kein Ausweg in Sicht: Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris hat als Mitinitiatorin einen Offenen Brief aller 13 Landeshauptstädte der Flächenländer an Bundeskanzler Friedrich Merz unterschrieben. Das steht drin.