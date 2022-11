Stadtwerke Haldensleben kritisieren Soforthilfe-Prozess für Gaskunden

Haldensleben - „Wir hätten nicht geglaubt dass wir das in so kurzer Zeit hinbekommen“, sagt Detlef Koch. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Haldensleben erläutert, dass nur eine Woche Zeit blieb, einen Beschluss der Bundesregierung umzusetzen, der eine Soforthilfe für Gas- und Wärmekunden regelt. Vor allem sei es eine Herausforderung für die externe IT-Firma gewesen, in so kurzer Zeit eine Softwarelösung zu finden. Denn: Das Gesetz über die Dezember-Soforthilfe war erst am 19. November in Kraft getreten.