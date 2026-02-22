weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Traditioneller Bürgerempfang zum 15. Mal: Engagierter Tischler geehrt: Ort kürt seinen „Hundisburger des Jahres“

Traditioneller Bürgerempfang zum 15. Mal Engagierter Tischler geehrt: Ort kürt seinen „Hundisburger des Jahres“

Mit Blumen, Applaus und Dank: Beim traditionellen Bürgerempfang wurde ein Mann geehrt, auf den sich Hundisburg stets verlassen kann – Tischlermeister Andreas Marx.

Von Saskia Lohöfer 22.02.2026, 16:30
Hundisburger Ortsbürgermeister Nico Schmidt (links) hört dem frisch ausgezeichneten „Hundisburger des Jahres“, Andreas Marx, gespannt zu.
Hundisburger Ortsbürgermeister Nico Schmidt (links) hört dem frisch ausgezeichneten „Hundisburger des Jahres“, Andreas Marx, gespannt zu. Foto: Thomas Lein

Hundisburg - Ein voller Saal und gespannte Gesichter: Beim diesjährigen Bürgerempfang in Hundisburg wird wieder ein besonders engagierter und hilfsbereiter Bürger geehrt. Bereits zum 15. Mal hat der Ortsrat zum Bürgerempfang eingeladen. Der Hundisburger Ortsbürgermeister Nico Schmidt eröffnet den Empfang. Der stellvertretende Bürgermeister Oliver Karte begrüßt die Gäste und lobt das Dorfleben, den Zusammenhalt und das Alleinstellungsmerkmal des Bürgerempfangs.