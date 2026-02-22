Mit Blumen, Applaus und Dank: Beim traditionellen Bürgerempfang wurde ein Mann geehrt, auf den sich Hundisburg stets verlassen kann – Tischlermeister Andreas Marx.

Hundisburg - Ein voller Saal und gespannte Gesichter: Beim diesjährigen Bürgerempfang in Hundisburg wird wieder ein besonders engagierter und hilfsbereiter Bürger geehrt. Bereits zum 15. Mal hat der Ortsrat zum Bürgerempfang eingeladen. Der Hundisburger Ortsbürgermeister Nico Schmidt eröffnet den Empfang. Der stellvertretende Bürgermeister Oliver Karte begrüßt die Gäste und lobt das Dorfleben, den Zusammenhalt und das Alleinstellungsmerkmal des Bürgerempfangs.