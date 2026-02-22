Heimatgeschichte aus der Prignitz Wie ein Gasthof in Havelberg vor 300 Jahren zur goldenen Krone kam
„Wenn Häuser reden könnten“ - In der Langen Straße 7 in Havelberg musste ein englischer Gesandter Rast machen. So lange, dass ein Raum sogar eine Stuckdecke erhielt.
Aktualisiert: 22.02.2026, 16:39
Havelberg. - Viele Häuser auf der historischen Altstadtinsel der Hanse- und Domstadt Havelberg könnten eine kleine oder größere Geschichte „erzählen“. Die Volksstimme stellt heute die Lange Straße 7 vor samt der wertvollen Stuckdecke, die seit Jahren eingelagert ist.