„Wenn Häuser reden könnten“ - In der Langen Straße 7 in Havelberg musste ein englischer Gesandter Rast machen. So lange, dass ein Raum sogar eine Stuckdecke erhielt.

Von Wolfgang Masur Aktualisiert: 22.02.2026, 16:39
In der Langen Straße 7 in Havelberg befand sich einst ein Gasthof. Ein englischer Gesandter musste dort längere Zeit ausharren. Das Empfangszimmer erhielt die goldene Krone und eine aufwendig gearbeitete Stuckdecke.
Foto: Wolfgang Masur

Havelberg. - Viele Häuser auf der historischen Altstadtinsel der Hanse- und Domstadt Havelberg könnten eine kleine oder größere Geschichte „erzählen“. Die Volksstimme stellt heute die Lange Straße 7 vor samt der wertvollen Stuckdecke, die seit Jahren eingelagert ist.