Erst Lockdown, jetzt das: Neues Auto zuzulassen wird immer schwerer in der Börde

Börde-Landrat Martin Stichnoth (rechts) und Guido Kambach, Amtsleiter für Gebäudemanagement beim Landkreis Börde, schauen sich gemeinsam das Verwaltungsgebäude an der Kronesruhe in Haldensleben an, dessen Sanierung in den letzten Zügen steckt.

Foto: Julia Schneider