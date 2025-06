Eine Tagesstätte und eine Pension für Hunde möchte Karen Breitkopf diesen Sommer in der Bülstringer Straße eröffnen. Was ein Betreuungsplatz kostet und warum das Vorhaben nun doch nicht auf dem Sportplatz in Althaldensleben umgesetzt wird.

Haldensleben. - Sie werden in Gruppen betreut, können miteinander spielen, werden gefüttert und von 12 bis 14 Uhr herrscht Mittagsruhe. Was nach dem typischen Alltag in einer Kindertagesstätte klingt, entspricht ziemlich genau auch dem Tagesablauf in einer „Huta“ – einer Hundetagesstätte. Unter dem Namen „Herz & Pfötchen“ soll bald auch in Haldensleben ein Kindergarten für Hunde sowie eine Pension für die Vierbeiner eröffnen.