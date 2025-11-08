Knapp 30.000 Euro Förderung aus den europäischen „LEADER“-Mitteln fließen in das Wedringer Dorfgemeinschaftshaus. Es sollen Lagerräume für die Sportgruppen, sowie Schulungsräume und ein Heimstübchen entstehen.

Stefan Ludwig und André Wiklinksi sind schon bereit für den Ausbau der Räume. Tim Teßmann (CDU) und Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) begrüßen das Vorhaben im Wedringer Dorfgemeinschaftshaus.

Wedringen - Für das Dorfgemeinschaftshaus ist dem Wedringer Ortsbürgermeister André Wiklinksi kein Antrag zu kompliziert. Er hat sich für das EU-Förderprogramm „LEADER“ vor über einem Jahr beworben. „Ich habe ja gedacht, das ist so leicht und dann fing es erst an mit dem Antrag ausfüllen“, erinnert er sich noch gut.