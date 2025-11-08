„LEADER“-Förderung für mehr Gemeinschaft Erstes Projekt beginnt: Wedringer Dorfgemeinschaftshaus bekommt dichte Wände
Knapp 30.000 Euro Förderung aus den europäischen „LEADER“-Mitteln fließen in das Wedringer Dorfgemeinschaftshaus. Es sollen Lagerräume für die Sportgruppen, sowie Schulungsräume und ein Heimstübchen entstehen.
Wedringen - Für das Dorfgemeinschaftshaus ist dem Wedringer Ortsbürgermeister André Wiklinksi kein Antrag zu kompliziert. Er hat sich für das EU-Förderprogramm „LEADER“ vor über einem Jahr beworben. „Ich habe ja gedacht, das ist so leicht und dann fing es erst an mit dem Antrag ausfüllen“, erinnert er sich noch gut.