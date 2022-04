Wahl Erxleben wählt im Dezember einen neuen Bürgermeister

Am 5. Dezember 2021 wird in der Gemeinde Erxleben ein neuer Bürgermeister gewählt. Der Gemeinderat beschloss den Wahltermin. Sollte eine Stichwahl nötig werden, findet diese am 19. Dezember statt.