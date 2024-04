Mitarbeiter der Euroglas-Werke Haldensleben und Osterweddingen haben am Donnerstag an einer Protestaktion teilgenommen, die die Industriegewerkschaft BCE organisiert hatte. Vor allem fordern sie höhere Löhne.

Haldensleben. - Über 100 Mitarbeiter der beiden Euroglas-Werke Haldensleben und Osterweddingen haben sich an einer Tarifaktion vor dem Haldensleber Glaswerk beteiligt. Aufgerufen hatte dazu die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE). Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter, die am Vormittag vor dem Werkstor lautstark auf sich aufmerksam machten, nahm in ihrer Freizeit an der Protestaktion teil, ein anderer Teil stieß in der Frühstückspause dazu.