Süheyla Temiz wohnt mit ihren drei Kindern in einer Wohnung in Wefensleben. Für das Jahr 2024 hat sie eine extrem hohe Betriebskostenrechnung von mehr als 10.000 Euro bekommen. Die Familie macht einen technischen Defekt dafür verantwortlich, Vermieter und Kreisverwaltung gehen von falschem Nutzungsverhalten aus.

Süheyla Temiz und ihre Kinder leben in einer vom Landkreis gestellten Wohnung in Wefensleben. Für das Jahr 2024 besteht eine Betriebskostennachzahlung von 10.000 Euro.

Wefensleben/Haldensleben - Noch wohnt die Kurdin Süheyla Temiz mit ihren drei Kindern in Wefensleben. Der Landkreis Börde stellt der Familie die Wohnung. Ab März soll sie jedoch zurück in die Gemeinschaftsunterkunft in Oschersleben. Grund ist eine extrem hohe Betriebskostenforderung für 2024 von etwa 10.600 Euro. Binnen zwölf Monaten soll die Familie insgesamt rund 50.000 Kilowattstunden (kWh) verbraucht haben. Wie kann solch ein hoher Wert zustande kommen?