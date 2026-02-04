Die Zahl der Arbeitslosen steigt in der Börde. Währenddessen werden Fachkräfte weiterhin händeringend gesucht. Matthias Kaschte, Leiter der Arbeitsagentur, erklärt, wie das sein kann.

Matthias Kaschte erwartet keine kurzfristige Besserung auf dem Arbeitsmarkt.

Haldensleben/Magdeburg - Mehr als drei Millionen Menschen sind deutschlandweit als arbeitslos gemeldet - der höchste Wert in einem Januar seit zwölf Jahren. Auch im Landkreis Börde macht sich diese Entwicklung bemerkbar.