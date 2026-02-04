weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Arbeitslosigkeit in der Börde explodiert: Fachkräftemangel trotz Rekordarbeitslosigkeit: Junge Menschen besonders betroffen

Arbeitslosigkeit in der Börde explodiert Fachkräftemangel trotz Rekordarbeitslosigkeit: Junge Menschen besonders betroffen

Die Zahl der Arbeitslosen steigt in der Börde. Währenddessen werden Fachkräfte weiterhin händeringend gesucht. Matthias Kaschte, Leiter der Arbeitsagentur, erklärt, wie das sein kann.

Von Till Frieling 04.02.2026, 18:45
Matthias Kaschte erwartet keine kurzfristige Besserung auf dem Arbeitsmarkt.
Matthias Kaschte erwartet keine kurzfristige Besserung auf dem Arbeitsmarkt. Foto: Till Frieling

Haldensleben/Magdeburg - Mehr als drei Millionen Menschen sind deutschlandweit als arbeitslos gemeldet - der höchste Wert in einem Januar seit zwölf Jahren. Auch im Landkreis Börde macht sich diese Entwicklung bemerkbar.