Arbeitslosigkeit in der Börde explodiert Fachkräftemangel trotz Rekordarbeitslosigkeit: Junge Menschen besonders betroffen
Die Zahl der Arbeitslosen steigt in der Börde. Währenddessen werden Fachkräfte weiterhin händeringend gesucht. Matthias Kaschte, Leiter der Arbeitsagentur, erklärt, wie das sein kann.
04.02.2026, 18:45
Haldensleben/Magdeburg - Mehr als drei Millionen Menschen sind deutschlandweit als arbeitslos gemeldet - der höchste Wert in einem Januar seit zwölf Jahren. Auch im Landkreis Börde macht sich diese Entwicklung bemerkbar.