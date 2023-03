Haldensleben - Die Betriebe in der Schweiz sind deutlich kleiner als im Landkreis Börde, ebenso die Anbauflächen. Während die landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen-Anhalt laut Wirtschaftsministerium durchschnittlich 268 Hektar groß sind, messen die Betriebe in der Schweiz im Schnitt nur 21 Hektar. Dafür ist der Anbau an sich in der Schweiz breiter gefächert. Trotz oder gerade wegen der großen Unterschiede in der Landwirtschaft können die angehenden Bauern in Sachsen-Anhalt und im Kanton Zürich einiges voneinander lernen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.