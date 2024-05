Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - Hinaus in die Welt, nach der Schulzeit Freiheit und Selbstständigkeit leben und erfahren – das war es, was Antonio Günther aus Jerichow nach dem Abitur zunächst nach Kanada und später nach Neuseeland zog. Auf der grünen Insel wurde er für vier Wochen von seiner Mutter begleitet. Rieke Schmieder, Malerin mit eigener Galerie in Tangermünde, entdeckte gemeinsam mit ihm das weit entfernte Land. Einen kleinen Teil dessen, was die beiden dort gesehen haben, präsentieren sie jetzt in der Salzkirche von Tangermünde in ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung, täglich außer montags von 13 bis 17 Uhr.