Beim bundesweiten ADFC-Fahrradklima-Test schneidet die Hohe Börde schlecht ab. Die Gemeinde zeigt sich überrascht und kündigt neue Projekte an.

Hohe Börde. - Zwischen Dorfstraßen, Landwegen und Bushaltestellen wird in der Hohen Börde immer öfter das Fahrrad genutzt. Sei es für den Weg zur Schule, zur Arbeit oder für den Einkauf im Nachbarort. Doch wie angenehm ist das Radfahren in der ländlich geprägten Gemeinde wirklich?