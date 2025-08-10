weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Ausbildung zum Tischler: Geselle aus Kreis Stendal baut besonderes Möbel mit Zapfanlage

Auszubildende aus dem Landkreis Stendal haben ihre Gesellenstücke präsentiert. Mit dabei: ein Schankwagen aus Holz und Beton und eine selbst entworfene Kneipentür.

Von Anna Lisa Oehlmann 10.08.2025, 06:45
Leonard Hanisch aus Polkern (rechts) hat als Gesellenstück in der Tischlerei Behrends in Bismark einen Schankwagen unter dem Motto „BetonRausch“ aus Holz und Beton-Elementen entworfen und gebaut.
Leonard Hanisch aus Polkern (rechts) hat als Gesellenstück in der Tischlerei Behrends in Bismark einen Schankwagen unter dem Motto „BetonRausch“ aus Holz und Beton-Elementen entworfen und gebaut. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Einen Schanktisch mit Bierzapfanlage hat Leonard Hanisch gebaut. Das besondere daran: Im Design des Gesellen der Tischlerei Behrends aus Bismark treffen verschiedene Holzarten auf Beton-Elemente. Welche Details begeistern und auf welche Ideen andere Prüflinge haben.