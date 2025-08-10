Ausbildung zum Tischler Geselle aus Kreis Stendal baut besonderes Möbel mit Zapfanlage
Auszubildende aus dem Landkreis Stendal haben ihre Gesellenstücke präsentiert. Mit dabei: ein Schankwagen aus Holz und Beton und eine selbst entworfene Kneipentür.
10.08.2025, 06:45
Stendal - Einen Schanktisch mit Bierzapfanlage hat Leonard Hanisch gebaut. Das besondere daran: Im Design des Gesellen der Tischlerei Behrends aus Bismark treffen verschiedene Holzarten auf Beton-Elemente. Welche Details begeistern und auf welche Ideen andere Prüflinge haben.