Auszubildende aus dem Landkreis Stendal haben ihre Gesellenstücke präsentiert. Mit dabei: ein Schankwagen aus Holz und Beton und eine selbst entworfene Kneipentür.

Leonard Hanisch aus Polkern (rechts) hat als Gesellenstück in der Tischlerei Behrends in Bismark einen Schankwagen unter dem Motto „BetonRausch“ aus Holz und Beton-Elementen entworfen und gebaut.

Stendal - Einen Schanktisch mit Bierzapfanlage hat Leonard Hanisch gebaut. Das besondere daran: Im Design des Gesellen der Tischlerei Behrends aus Bismark treffen verschiedene Holzarten auf Beton-Elemente. Welche Details begeistern und auf welche Ideen andere Prüflinge haben.