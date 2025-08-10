weather heiter
  4. Antiquitäten mit Promi-Bonus: „Bares für Rares“ im Harz: So ticken Friedrich Häussers Kunden in Wernigerode und Quedlinburg

Friedrich Häusser und sein Sohn Henrik bringen den Charme von „Bares für Rares“ in den Harz. Aber welche Stücke sind in ihren Geschäften überhaupt gefragt – welche bleiben liegen? Unterscheiden sich die Kunden in Wernigerode und Quedlinburg? Die beiden Antiquitätenhändler gewähren einen Blick hinter die Kulissen.

Von Sandra Reulecke 10.08.2025, 06:00
Der aus der ZDF-Show "Bares für Rares" bekannte Antiquitätenhändler Friedrich Häusser und sein Sohn Henrik führen seit April ein Geschäft in Wernigerode. Wie ticken die Kunden im Harz? Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Seit April ist ein Stück „Bares für Rares“ in Wernigerode zu finden: Friedrich Häusser, aus der TV-Show bekannt, und sein Sohn Henrik haben ein Antiquitätengeschäft in der Fußgängerzone eröffnet. Aber wie ticken die Kunden in der Harz-Stadt? Welche Kostbarkeiten kaufen sie, welche wollen sie loswerden - und welche können sie sich sparen?