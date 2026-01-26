Immer mal wieder gibt es Gerüchte, dass das Gasthaus Waldhof Papenberg in Haldensleben schließt - doch Familie Sachs denkt nicht ans Aufhören. Im Januar feierte die Gaststätte 39-jähriges Bestehen. Doch ihre Geschichte reicht noch viel weiter zurück.

Haldensleben - Als Mario und Sieglinde Sachs sich im Waldhof Papenberg zum ersten Mal die Schürze umbinden, sind sie gerade mal Mitte 20. Marios Vater Ernst-Harald Sachs übernimmt das Gasthaus damals. Am 7. Januar 2026 feierte die Traditionsgaststätte unter der Regie von Familie Sachs nun ihr 39-jähriges Bestehen. Und die Gastronomen denken noch nicht ans Aufhören.