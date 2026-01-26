weather schneefall
  4. Gastronomie in Haldensleben mit langer Tradition: Familie Sachs betreibt Waldhof Papenberg seit 39 Jahren: „Wir sind immernoch mit Herzblut dabei“

Immer mal wieder gibt es Gerüchte, dass das Gasthaus Waldhof Papenberg in Haldensleben schließt - doch Familie Sachs denkt nicht ans Aufhören. Im Januar feierte die Gaststätte 39-jähriges Bestehen. Doch ihre Geschichte reicht noch viel weiter zurück.

Von Vivian Hömke 26.01.2026, 18:00
Sieglinde und Mario Sachs vom Gasthaus Waldhof Papenberg in Haldensleben.
Haldensleben - Als Mario und Sieglinde Sachs sich im Waldhof Papenberg zum ersten Mal die Schürze umbinden, sind sie gerade mal Mitte 20. Marios Vater Ernst-Harald Sachs übernimmt das Gasthaus damals. Am 7. Januar 2026 feierte die Traditionsgaststätte unter der Regie von Familie Sachs nun ihr 39-jähriges Bestehen. Und die Gastronomen denken noch nicht ans Aufhören.