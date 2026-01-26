Häuser, gebrauchte Winterreifen und E-Bikes. Unter kleinanzeigen.de kann man fast alles bekommen, mittlerweile auch Jobs mit sechsstelligem Jahresgehalt. Deswegen sollte man aber vorsichtig sein.

Harz: Mit Kleinanzeigen zum Top-Job in der Medizin? Warum Experten warnen

Mit wenigen Klicks zum Top-Job in Halberstadt: Über kleinanzeige.de werden Ärzte im Harz gesucht.

Halberstadt. - Es klingt verlockend: Mit wenigen Klicks zu einem sechsstelligen Jahresgehalt. Derzeit werden unter kleinanzeigen.de viele Stellen für Chefärzte und Fachärztinnen im Landkreis Harz angeboten. Fachleute halten dies aber für unseriös.