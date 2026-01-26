Touristenstadt im Harz Zwischen Boom und Belastung: Wie entscheidend wird 2026 für Wernigerode, OB Kascha?
Touristenansturm, politische Spannungen, Wirtschaftssorgen – Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha blickt auf ein entscheidendes Jahr. Im Interview spricht er offen über Geld, Wachstum, Verkehr und die Folgen der Brandmauer‑Debatte. Warum er dennoch optimistisch bleibt.
Aktualisiert: 26.01.2026, 19:23
Wernigerode. - Wernigerode startet mit großen Erwartungen ins Jahr 2026. Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) erklärt im Interview mit den Reportern Ivonne Sielaff und Holger Manigk, welche Entscheidungen jetzt für die Harz-Stadt wichtig werden.