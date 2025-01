Angeln in der Börde Familie Weber aus Calvörde hat die Lizenz zum Fischen

Angeln bietet die Chance, die Natur zu erkunden und die Familie in eine Welt abseits von Bildschirmen und Alltagsstress zu entführen. Alle Mitglieder der Calvörder Familie ziehen große Fische an Land. Doch wer bekommt am Ende Pokale?