Familie aus dem Kreis Stendal schockiert Angehörige schockiert: Seniorin mit Demenz soll DRK-Heim in Osterburg verlassen
Steigende Kosten und Fachkräftemangel bringen das DRK-Altenpflegeheim in Osterburg in Bedrängnis. Was der Träger nun vorschlägt, ist für die Angehörigen einer Bewohnerin unvorstellbar.
16.08.2025, 06:49
Osterburg. - In Osterburg hält sich hartnäckig das Gerücht, dass das große DRK-Altenpflegeheim im Arendseer Weg schließen könnte. Nun sorgt ein offizieller Brief an Angehörige einer Bewohnerin für neuen Gesprächsstoff. Darin schreibt das DRK von steigenden Kosten, fehlenden Fachkräften und wirtschaftlichen Problemen – und bittet die Familien, über einen Umzug ins DRK-Heim in Seehausen nachzudenken.