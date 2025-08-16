Steigende Kosten und Fachkräftemangel bringen das DRK-Altenpflegeheim in Osterburg in Bedrängnis. Was der Träger nun vorschlägt, ist für die Angehörigen einer Bewohnerin unvorstellbar.

Erst kürzlich wurden im Seniorenheim des DRK in Osterburg Plätze abgeschafft. Nun sorgt ein Brief erneut für Unruhe.

Osterburg. - In Osterburg hält sich hartnäckig das Gerücht, dass das große DRK-Altenpflegeheim im Arendseer Weg schließen könnte. Nun sorgt ein offizieller Brief an Angehörige einer Bewohnerin für neuen Gesprächsstoff. Darin schreibt das DRK von steigenden Kosten, fehlenden Fachkräften und wirtschaftlichen Problemen – und bittet die Familien, über einen Umzug ins DRK-Heim in Seehausen nachzudenken.