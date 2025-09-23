Die Herbstferien stehen vor der Tür. Vom 13. bis 24. Oktober haben die Schulkinder in Sachsen-Anhalt frei. Damit keine Langeweile aufkommt, bietet die Kulturfabrik in Haldensleben ein abwechslungsreiches Programm an - von Tanzworkshop bis Origami und Detektiv-Spiel.

Andrea Rivas bietet in den Herbstferien in der Kulturfabrik Haldensleben einen Tanz-Workshop für Kinder an.

Haldensleben - In Sachsen-Anhalt stehen die Herbstferien vor der Tür. In Haldensleben gibt es für Ferienkinder spannende Angebote in der Kulturfabrik.

• Elemente des zeitgenössischen Tanzes und der Improvisation stehen bei einem Tanz-Workshop mit Andrea Rivas am Montag, 13. Oktober, im Fokus. Der Kurs konzentriert sich auf kreative Bewegungssequenzen, Koordination, Körperbewusstsein und dynamische Wechsel sowie die emotionale und körperliche Ausdruckskraft. Von 10 bis 12 Uhr findet eine Tanzstunde für Kinder zwischen 5 und 7 Jahre statt, von 11 bis 12 Uhr sind Kinder von 8 bis 11 Jahre an der Reihe. Empfohlen werden bequeme Kleidung sowie Ballettschläppchen oder Antirutsch-Socken.

• Auf Spurensuche nach dem gestohlenen Kunstwerk geht es am Dienstag, 14. Oktober, von 10 bis 16 Uhr. Kinder ab 10 Jahre können ihr Talent als „Kunst-Detektiv“ unter Beweis stellen und versteckten Hinweisen folgen, um den Dieb zu finden. Die Teilnehmer benötigen dafür ein Smartphone mit aktiver Internetverbindung.

• Ein Origamikurs mit Johanna Wolf wird am Mittwoch, 15. Oktober, von 10 bis 12 Uhr angeboten. Unter dem Motto „Entfalte dich! Papier-Gestalten“, lernen Kinder zwischen 7 und 11 Jahren die japanische Kunst des Papierfaltens kennen. Durch verschiedene Falttechniken entstehen dabei aus einem flachen Papierquadrat dreidimensionale Figuren wie Vögel, Fische, Blüten, kleine Boote oder Kästchen.

• Im Fabrikkino wird am Donnerstag, 16. Oktober, ab 10 Uhr der Kinder- und Familienfilm „Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde“ gezeigt. In dieser neuen Realverfilmung wird die berührende Geschichte des jungen Rehs Bambi erzählt. Der Eintritt kostet 5 Euro.

• In galaktische Welten geht es am Freitag, 17. Oktober, bei einem Mal-Workshop. Von 10 bis 12 Uhr zeigt Barbara Hoeft Kindern ab 7 Jahre, wie sie mit Acrylfarbe Planeten, Raumstationen oder auch Satelliten malen können. Da sich Acrylfarbe aus Kleidung nicht mehr auswaschen lässt, wird darum gebeten, eine Schürze mitbringen.

Bis auf das Fabrikkino sind die Angebote in den Herbstferien kostenlos. Eine Voranmeldung wird jedoch erbeten unter der Telefonnummer 03904/40159 oder per E-Mail an kulturfabrik@haldensleben.de.