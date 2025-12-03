Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel war am Mittwoch in Magdeburg. In der Buchhandlung „Fabularium“ im Hundertwasserhaus signierte sie ihr neues Buch. Etliche Menschen standen dafür Schlange.

Magdeburg. - Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel war am Mittwoch (3. Dezember 2025) in Magdeburg zu Gast. In der Buchhandlung „Fabularium“ von Dorle Lange im Hundertwasserhaus signierte sie ihr Buch „Freiheit: Erinnerungen 1954–2021“. Auf 736 Seiten denkt Angela Merkel in ihren Memoiren über ihr Leben in zwei deutschen Staaten nach.