Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel war am Mittwoch in Magdeburg. In der Buchhandlung „Fabularium“ im Hundertwasserhaus signierte sie ihr neues Buch. Etliche Menschen standen dafür Schlange.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 03.12.2025, 17:08
Schlangestehen am Hundertwasserhaus in Magdeburg: Zahlreiche Menschen waren am Mittwoch (3. Dezember 2025) zur Signierstunde von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Buchhandlung „Fabularium“ gekommen.
Magdeburg. - Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel war am Mittwoch (3. Dezember 2025) in Magdeburg zu Gast. In der Buchhandlung „Fabularium“ von Dorle Lange im Hundertwasserhaus signierte sie ihr Buch „Freiheit: Erinnerungen 1954–2021“. Auf 736 Seiten denkt Angela Merkel in ihren Memoiren über ihr Leben in zwei deutschen Staaten nach.