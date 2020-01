In Hakenstadt brannte am Sonnabend ein Haus. Foto: Matthias Strauß

Großeinsatz in Hakenstedt: Feuerwehren mussten am Sonnabend das Übergreifen eines Hausbrandes verhindern.

Hakenstedt (muß/dt) l In Hakenstedt hat am Sonnabendmorgen ein Wohnhaus gebrannt. Seit etwa 06.00 Uhr ist ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz, um ein Hausbrand am Groppendorfer Berg in Hakenstedt zu löschen. Wehren aus mehreren Gemeinden sind vor Ort. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand das leerstehende Gebäude bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf angrenzende Grundstücke überzugreifen. Vorsorglich verließen die Nachbarn ihre Häuser. Nach derzeitigen Stand wurde niemand verletzt.

Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.