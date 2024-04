Marco Klinger, Inhaber des „Klima“ in Ilsenburg, schließt in diesen Tagen die seit über 30 Jahren existierende Diskothek in Ilsenburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ilsenburg. - In Sachen Freizeitangebote für junge Leute wird Ilsenburg ab sofort von einer Klima-Krise erfasst. Die beliebte Diskothek an der Hochofenstraße, direkt neben der Fürst-Stolberg-Hütte, öffnet heute zum vorletzten Mal. „Eigentlich sollte es nur eine Abschlussveranstaltung geben. Doch die Nachfrage nach Karten war so groß, dass wir nun zwei Abschiedspartys planen“, sagt Inhaber Marco Klinger, dem ein wenig Wehmut anzumerken ist. Die erste Party startet am Sonnabend, 27. April, um 20 Uhr und ist schon seit langem ausverkauft.