Ein winterlicher Treffpunkt und viel Engagement machen den Abend in dem kleinen Ort zu etwas Besonderem. Was als einfache Idee beginnt, entwickelt sich zu einem stimmungsvollen Ereignis für Jung und Alt.

Feuer in Grauingen: Wenn die Funken fliegen und der Zusammenhalt spürbar wird

Funkenflug und Feuerschein prägen das Weihnachtsbaumverbrennen in Grauingen. Zahlreiche Besucher wärmen sich am lodernden Feuer, während die Feuerwehrleute den sicheren Ablauf überwachen.

Wenn in Grauingen die Weihnachtsbäume ein letztes Mal im Feuer aufleuchten, wird aus einem kalten Winterabend ein warmes Gemeinschaftserlebnis. Rund 40 ausgediente Weihnachtsbäume loderten in der großen Feuerschale und tauchten den Dorfplatz in flackerndes Licht. Funken flogen in den Nachthimmel, während sich die Bewohner – bei Glühwein, Kinderpunsch und Grillwürstchen – dicht um die Feuerstelle versammelten.