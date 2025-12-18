In Grauingen trifft Tradition auf Kreativität Vom Hufeisen zur Feuerkugel: Vater und Sohn schmieden in vierter Generation an Zukunft des Unternehmens

In der Schmiede verwandeln Reinhard und Christian Waeke altes Eisen, Schrauben und ausgediente Zündkerzen in einzigartige Kunstwerke – vom Engel über Motorräder bis zur großen Feuerkugel. Wie es einem Familienbetrieb gelingt, das Handwerk lebendig zu halten.