  4. Feuerwehreinsatz in der Börde: Feueralarm bei Refresco: Verletzter Mitarbeiter und Einsatz der Feuerwehr

Ein plötzlich ausgelöster Brandmelder, ein verletzter Mitarbeiter und zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort: Bei Refresco in Calvörde kommt es am Mittwochmorgen zu einem Zwischenfall, der für Aufregung sorgt. Was hinter dem Einsatz steckt – und wie Schlimmeres verhindert wird.

Von Anett Roisch 27.08.2025, 12:27
Nach dem Feuerwehreinsatz auf dem Gelände von Refresco im Calvörder Gewerbegebiet: Feuerwehrkräfte haben den Bereich gesichert, während die Mitarbeitenden nach der Entwarnung zurück auf das Firmengelände von Refresco gehen.
Nach dem Feuerwehreinsatz auf dem Gelände von Refresco im Calvörder Gewerbegebiet: Feuerwehrkräfte haben den Bereich gesichert, während die Mitarbeitenden nach der Entwarnung zurück auf das Firmengelände von Refresco gehen. Foto: Anett Roisch

Calvörde. - Ein Feuerwehreinsatz beim Getränkehersteller Refresco im Gewerbegebiet Calvörde sorgte am Mittwochmorgen für Aufregung. Gegen 8.31 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Unternehmens ausgelöst -zurecht wie die Leitstelle bestätigt.