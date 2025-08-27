Feuerwehreinsatz in der Börde Feueralarm bei Refresco: Verletzter Mitarbeiter und Einsatz der Feuerwehr

Ein plötzlich ausgelöster Brandmelder, ein verletzter Mitarbeiter und zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort: Bei Refresco in Calvörde kommt es am Mittwochmorgen zu einem Zwischenfall, der für Aufregung sorgt. Was hinter dem Einsatz steckt – und wie Schlimmeres verhindert wird.