Feuerwehreinsatz in der Börde Feueralarm bei Refresco: Verletzter Mitarbeiter und Einsatz der Feuerwehr
Ein plötzlich ausgelöster Brandmelder, ein verletzter Mitarbeiter und zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort: Bei Refresco in Calvörde kommt es am Mittwochmorgen zu einem Zwischenfall, der für Aufregung sorgt. Was hinter dem Einsatz steckt – und wie Schlimmeres verhindert wird.
27.08.2025, 12:27
Calvörde. - Ein Feuerwehreinsatz beim Getränkehersteller Refresco im Gewerbegebiet Calvörde sorgte am Mittwochmorgen für Aufregung. Gegen 8.31 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Unternehmens ausgelöst -zurecht wie die Leitstelle bestätigt.