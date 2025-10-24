Die Tourist-Info Burg hat neue E-Bikes bekommen. Gedacht sind die für Reisende, die gern umweltbewusst unterwegs sind.

Burg./vs - Seit 2021 sind die Stadtwerke Burg GmbH Sponsor der Tourist-Information Burg. Hierfür stellen diese drei Elektrofahrräder für den Verleih in der Tourist-Information bereit. Nun gab es zwei neue E-Bikes für den Fahrradverleih.

„Wir stehen für umweltschonende Mobilität in der Region. Das soll auch für die Gäste hier in Burg spürbar sein“, erklärt Elke Schütze, Sprecherin Öffentlichkeitsarbeit der Stadtwerke Burg GmbH. Wer selbst kein Rad besitzt, jedoch Lust hat die Stadt Burg und die Umgebung mit dem Fahrrad zu erkunden, für den bietet die Tourist-Information Burg sieben Fahrräder zum Verleih an.

Tourenvorschläge für Radfahrer

So kann jeder Besucher selbst entscheiden, ob die Fahrradtour als sportliches Ereignis durch die idyllische Landschaft dienen soll oder mithilfe eines Elektromotors als gemütliche Rundfahrt durch die Stadt führt.

Das Angebot mit den E-Bikes Burg und Umgebung zu erkunden ist nicht ganz umsonst: pro Tag bezahlt man 15 Euro für ein E-Bike, 20 Euro für ein ganzes Wochenende.

Interessierte, die noch auf der Suche nach Inspirationen für die nächste Radtour sind, erhalten eine Auswahl an Tourenvorschlägen (z.B. „Rundweg Burger Bogen“ oder „Zwei-Fährentour“) durch die Mitarbeiterinnen in der Tourist Information. Nähere Informationen dazu sind auch im Internet verfügbar.