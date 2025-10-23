Der neue Mietspiegel für Magdeburg kommt – und mit ihm eine Erhöhung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Was das für Ihre Wohnung bedeutet, können Sie ganz einfach herausfinden.

Vergleichsmiete in Magdeburg steigt: So viel dürfen Vermieter mehr verlangen

Blick auf den Breiten Weg in Magdeburg von einer Wohnung im Domviertel aus. Auch im neuen Mietspiegel ist die Lage ein wichtiger Faktor.

Magdeburg. - Ist meine Miete noch fair oder schon Wucher? Wenn Mieterhöhungen ins Haus flattern, stellen sich Mieter diese Frage schon. Ein qualifizierter Mietspiegel soll für Transparenz sorgen. In Magdeburg wurde er Anfang 2024 erstmals erstellt. Nun wird er fortgeschrieben. Mit Konsequenzen. Wie Sie Ihre dann neu geltende ortsübliche Vergleichsmiete berechnen können und was es Ihnen bringt.