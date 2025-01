Verkehrsbehinderung Einsatzkräfte retten Frau in Haldensleben aus dem Mittellandkanal

Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Mittwochnachmittag (22. Januar) auf der Kanalbrücke am Rolli-Bad in Haldensleben gekommen. Grund war ein Einsatz von Rettungskräften.