  4. Feuerwehr Haldensleben erleichtert Arbeit mit neuer Schlauchpflegeanlage

Schläuche reinigen und prüfen – das bedeutete bisher viel Handarbeit für die Ortswehren in Haldensleben. Eine neue, vollautomatische Pflegeanlage schafft jetzt deutliche Entlastung.

Von Till Frieling Aktualisiert: 08.08.2025, 17:15
Gerätewart Justin Hiller führt die neue Schlauchwaschanlage im Feuerwehrgerätehaus vor.
Gerätewart Justin Hiller führt die neue Schlauchwaschanlage im Feuerwehrgerätehaus vor. Foto: Till Frieling

Haldensleben. - Etliche Meter Schläuche waschen, trocknen und aufrollen – das war für die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwehr Haldensleben bislang immer mit viel Einsatz und Handarbeit verbunden.