Feuerwehreinsatz in Haldensleben modernisiert Neue Schlauchpflegeanlage für Feuerwehr Haldensleben spart Zeit und Kraft
Schläuche reinigen und prüfen – das bedeutete bisher viel Handarbeit für die Ortswehren in Haldensleben. Eine neue, vollautomatische Pflegeanlage schafft jetzt deutliche Entlastung.
Aktualisiert: 08.08.2025, 17:15
Haldensleben. - Etliche Meter Schläuche waschen, trocknen und aufrollen – das war für die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwehr Haldensleben bislang immer mit viel Einsatz und Handarbeit verbunden.