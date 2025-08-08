Schläuche reinigen und prüfen – das bedeutete bisher viel Handarbeit für die Ortswehren in Haldensleben. Eine neue, vollautomatische Pflegeanlage schafft jetzt deutliche Entlastung.

Neue Schlauchpflegeanlage für Feuerwehr Haldensleben spart Zeit und Kraft

Gerätewart Justin Hiller führt die neue Schlauchwaschanlage im Feuerwehrgerätehaus vor.

Haldensleben. - Etliche Meter Schläuche waschen, trocknen und aufrollen – das war für die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwehr Haldensleben bislang immer mit viel Einsatz und Handarbeit verbunden.