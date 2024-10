Zu einem Gebäudebrand ist die Haldensleber Feuerwehr alarmiert worden. In einem leerstehenden Haus an der Bahnstrecke war ein Feuer ausgebrochen.

Im ehemaligen Bahnbetriebswerk an der Jahn-Allee in Haldensleben hat es einen Brand gegeben.

Haldensleben - Im früheren Bahn-Betriebswerk an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee in Haldensleben hat es am Montagnachmittag, 21. Oktober, gegen 16 Uhr gebrannt.