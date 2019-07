In Satuelle brannte am Montag ein Stoppelfeld. Foto: Juliane Just

In Satuelle hat ein Reifenbrand eines Mähdreschers einen Feldbrand entfacht. Die Feuerwehr konnte das Ausbreiten der Flammen verhindern.

Juliane Just ist gebürtige Dresdnerin und studierte dort an der Technischen Universität Germanistik und Italianistik. Seit 2017 ist sie Reporterin bei der Volksstimme. juliane.just@volksstimme.de ›

Satuelle l Auf einem Feld am Bahnhofsweg ist es am Montag zu einem Brand gekommen. Laut Einsatzleiter Henry Künzl haben die Hinterreifen eines Mähdreschers Feuer gefangen. Durch den Wind habe das umliegende Getreidefeld ebenfalls Feuer gefangen. Ein Teil des Stoppelfeldes war verkohlt, der Geruch strömte durch Satuelle und zog Schaulustige an.

„Wir haben das Feuer schnell in den Griff bekommen, auch Dank Hilfe des Bauern“, so Künzl. So sei das Feuer eingekesselt worden, um das rasche Ausbreiten zu verhindern. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren Haldensleben, Satuelle und Uthmöden mit vier Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.