Ungewöhnliche Spuren, rätselhafte Tropfen im Wald und tierische Begegnungen vor der Kamera: Im Drömling sind Umweltbotschafter unterwegs – und was sie entdecken, hält so manche Überraschung bereit.

Filmteam im „Land der tausend Gräben" auf geheimer Mission

Ranger Ulf Damm (l.) spricht vor der Kamera. Paul Braatz (2.v.l.), Viktoria Schliephake (3.vl.), Nikki-Michell Stein (mitte), Nick Stegemann (3.v.r.) und Luna Craas (r.) gehören zum jungen Film-Team im Drömling. Projektmitarbeiter Oliver Krebs gibt die fachlichen Anleitungen.

Piplockenburg/Mannhausen - Mit Kameras, Mikrofonen und jeder Menge Neugier streifen einige Tage lang Jugendliche der Drömlingschule Oebisfelde durch das Biosphärenreservat Drömling rund um Piplockenburg. Lesen Sie dazu Neu im Drömling: Übernachten im Camping-Fass