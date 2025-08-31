weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Großes Kino in der Börde: Filmteam im „Land der tausend Gräben" auf geheimer Mission

Ungewöhnliche Spuren, rätselhafte Tropfen im Wald und tierische Begegnungen vor der Kamera: Im Drömling sind Umweltbotschafter unterwegs – und was sie entdecken, hält so manche Überraschung bereit.

Von Anett Roisch 31.08.2025, 18:00
Ranger Ulf Damm (l.) spricht vor der Kamera. Paul Braatz (2.v.l.), Viktoria Schliephake (3.vl.), Nikki-Michell Stein (mitte), Nick Stegemann (3.v.r.) und Luna Craas (r.) gehören zum jungen Film-Team im Drömling. Projektmitarbeiter Oliver Krebs gibt die fachlichen Anleitungen.
Ranger Ulf Damm (l.) spricht vor der Kamera. Paul Braatz (2.v.l.), Viktoria Schliephake (3.vl.), Nikki-Michell Stein (mitte), Nick Stegemann (3.v.r.) und Luna Craas (r.) gehören zum jungen Film-Team im Drömling. Projektmitarbeiter Oliver Krebs gibt die fachlichen Anleitungen. Foto: Anett Roisch

Piplockenburg/Mannhausen - Mit Kameras, Mikrofonen und jeder Menge Neugier streifen einige Tage lang Jugendliche der Drömlingschule Oebisfelde durch das Biosphärenreservat Drömling rund um Piplockenburg. Lesen Sie dazu Neu im Drömling: Übernachten im Camping-Fass