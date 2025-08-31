Großes Kino in der Börde Filmteam im „Land der tausend Gräben" auf geheimer Mission
Ungewöhnliche Spuren, rätselhafte Tropfen im Wald und tierische Begegnungen vor der Kamera: Im Drömling sind Umweltbotschafter unterwegs – und was sie entdecken, hält so manche Überraschung bereit.
31.08.2025, 18:00
Piplockenburg/Mannhausen - Mit Kameras, Mikrofonen und jeder Menge Neugier streifen einige Tage lang Jugendliche der Drömlingschule Oebisfelde durch das Biosphärenreservat Drömling rund um Piplockenburg. Lesen Sie dazu Neu im Drömling: Übernachten im Camping-Fass