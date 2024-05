Eine Firma hat vor, in der Börde nach dem wichtigen Rohstoff zu suchen. In der Altmark ist ein ähnliches Vorhaben bereits weiter fortgeschritten. Was bedeutet das für den Landkreis?

Landkreis Börde - Lithium ist ein wichtiger Rohstoff – er wird vor allem für Batterien verwendet und findet sich in Handys, Tablets und in Elektroautos. Große Mengen des Metalls werden etwa in Südamerika, Australien und Simbabwe abgebaut. Doch auch in Deutschland ist die Förderung des Stoffs möglich. In der Altmark plant etwa die Firma Neptune Energy den Lithiumabbau. Und sie möchte auch in der Börde nach Lithiumvorkommen suchen. Was bedeutet das?