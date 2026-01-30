Asiatische Küche Von Vietnam nach Haldensleben: Eine Familie, ein Restaurant und 15 Jahre gelebter Zusammenhalt
Zwischen zwei Kulturen: Was bedeutet Heimat, wenn das Leben zwischen Asien und Sachsen-Anhalt stattfindet? Eine Familie erzählt von ihrem „Phuong Anh Restaurant“, von Zusammenhalt, Geduld und leisen Träumen.
Aktualisiert: 30.01.2026, 19:16
Haldensleben - Wenn Nguyen Ngoc Hung in seiner Gaststätte „Phuong Anh Restaurant“ über die Familie spricht, liegt Stolz in seiner Stimme. „Ohne den Zusammenhalt der Familie wären wir wohl schon manches Mal verzweifelt“, sagt der 58-Jährige – und meint damit nicht nur die vergangenen Jahre, sondern ein ganzes Leben zwischen zwei Kulturen.