An 35 Standorten in der Stadt gibt es kostenloses WLAN – bis zu 6.000 Nutzer monatlich werden gemessen. Welche Neuerungen bald noch hinzukommen.

An bald 37 Standorten in Haldensleben kann das kostenfreie WLAN empfangen werden.

Haldensleben - Die Inbetriebnahme des städtischen freien WLAN-Netzes hat mit einer Idee vor sieben Jahren begonnen. Nach langem Hin und Her und einigen Verzögerungen durch Unstimmigkeiten konnte die Idee zum April vergangenen Jahres endlich realisiert werden: An bisher 35 Standorten in Haldensleben und in den sechs Ortsteilen konnte kostenfreies Internet für alle genutzt werden.