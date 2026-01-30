weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  Kostenloses Surfen ohne Limit: Freies WLAN in Haldensleben: 20.000 Gigabyte in zehn Monaten verbraucht

An 35 Standorten in der Stadt gibt es kostenloses WLAN – bis zu 6.000 Nutzer monatlich werden gemessen. Welche Neuerungen bald noch hinzukommen.

Von Saskia Lohöfer 30.01.2026, 07:30
An bald 37 Standorten in Haldensleben kann das kostenfreie WLAN empfangen werden.
An bald 37 Standorten in Haldensleben kann das kostenfreie WLAN empfangen werden. Foto: Saskia Lohöfer

Haldensleben - Die Inbetriebnahme des städtischen freien WLAN-Netzes hat mit einer Idee vor sieben Jahren begonnen. Nach langem Hin und Her und einigen Verzögerungen durch Unstimmigkeiten konnte die Idee zum April vergangenen Jahres endlich realisiert werden: An bisher 35 Standorten in Haldensleben und in den sechs Ortsteilen konnte kostenfreies Internet für alle genutzt werden.