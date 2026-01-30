Das Mehrgenerationenzentrum Barleben lädt erneut zum Vortrag über Gesundheit ein – mit spannenden Erkenntnissen und praktischen Tipps zu gesunden Fettsäuren.

Barleben - Wie gesund sind Omega-3-Fettsäuren und wie gut ist der Körper tatsächlich damit versorgt? Diesen und weitere Fragen widmet sich ein weiterer Gesundheitsvortrag zu diesem Thema am Mittwoch, 4. Februar, ab 17 Uhr in der Begegnungsstätte im Breiteweg 147 in Barleben.