Wenn die Boote an Land geholt werden, ist am Calvörder Hafen noch lange nicht Schluss: Süßwasserkapitäne, Camper, Hunde und neue Pläne für die nächste Saison machen den Hafen zu einem besonderen Treffpunkt.

Ingo Lüer (rechts), Vorsitzender des Vereins der Wassersportler, mit Hündin Ronja und der Calvörder Ulrich Ueckert mit Rudi genießen den herbstlichen Saisonabschluss am Calvörder Sportboothafen.

Calvörde - Im Sportboothafen Calvörde geht die Saison zu Ende. Die meisten Freizeitkapitäne haben ihre Boote bereits an Land geholt. Bevor Ruhe einkehrt, wollen sich die Mitglieder des Vereins der Wassersportler Flecken Calvörde noch zu einem Arbeitseinsatz treffen.