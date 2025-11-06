weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Saisonende mit Hundeglück: Freizeitkapitäne machen Calvörder Hafen winterfest: Hunde ausdrücklich willkommen

Wenn die Boote an Land geholt werden, ist am Calvörder Hafen noch lange nicht Schluss: Süßwasserkapitäne, Camper, Hunde und neue Pläne für die nächste Saison machen den Hafen zu einem besonderen Treffpunkt.

Von Anett Roisch 06.11.2025, 18:00
Ingo Lüer (rechts), Vorsitzender des Vereins der Wassersportler, mit Hündin Ronja und der Calvörder Ulrich Ueckert mit Rudi genießen den herbstlichen Saisonabschluss am Calvörder Sportboothafen.
Ingo Lüer (rechts), Vorsitzender des Vereins der Wassersportler, mit Hündin Ronja und der Calvörder Ulrich Ueckert mit Rudi genießen den herbstlichen Saisonabschluss am Calvörder Sportboothafen. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Im Sportboothafen Calvörde geht die Saison zu Ende. Die meisten Freizeitkapitäne haben ihre Boote bereits an Land geholt. Bevor Ruhe einkehrt, wollen sich die Mitglieder des Vereins der Wassersportler Flecken Calvörde noch zu einem Arbeitseinsatz treffen.