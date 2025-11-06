Saisonende mit Hundeglück Freizeitkapitäne machen Calvörder Hafen winterfest: Hunde ausdrücklich willkommen
Wenn die Boote an Land geholt werden, ist am Calvörder Hafen noch lange nicht Schluss: Süßwasserkapitäne, Camper, Hunde und neue Pläne für die nächste Saison machen den Hafen zu einem besonderen Treffpunkt.
06.11.2025, 18:00
Calvörde - Im Sportboothafen Calvörde geht die Saison zu Ende. Die meisten Freizeitkapitäne haben ihre Boote bereits an Land geholt. Bevor Ruhe einkehrt, wollen sich die Mitglieder des Vereins der Wassersportler Flecken Calvörde noch zu einem Arbeitseinsatz treffen.