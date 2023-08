In Haldensleben beginnen mehrere Tanzkurse - eine gute Möglichkeit, sich fit zu halten und neue Leute kennenzulernen. Für zwei Kurse werden noch Teilnehmer gesucht.

Aktuell finden die Square-Dance-Kurse in Haldensleben Mittwochabends in der Turnhalle der Otto-Boye-Schule statt.

Haldensleben - Sport tut beinahe immer gut. Und tanzen bereitet dazu noch gute Laune. Passenderweise werden für mehrere Tanzkurse in Haldensleben noch Teilnehmer gesucht.

„Ab September startet der Erlebnistanz bei der Volkssolidarität in der Alsteinstraße, dafür suchen wir noch Leute“, sagt Anne Wegner, die die Gruppe leitet. „Da werden wir uns immer dienstags von 9.30 bis 11 Uhr treffen.“ Bei diesem Angebot ginge es vor allem darum, Choreografien einzuüben. Ein Angebot, das sich auch an Menschen richtet, die schon etwas älter sind.

Square Dance kommt ohne Choreografie aus

Ganz ohne feste Choreografie kommt hingegen der Square Dance aus. „Da treffen wir uns immer mittwochs um 18.30 Uhr in der Turnhalle der Otto-Boye-Schule“, sagt Wegner. „Square Dance ist für fast jedes Alter und eignet sich auch für Tanzmuffel.“ Bei der Tanzform, die an die Swinging 60s erinnert, geht es darum, Tanzfiguren, die angesagt werden, zu tanzen. „Es ist auch kein Zwang, mit einem Tanzpartner zu kommen, weil wir sowieso immer wechseln“, sagt die Leiterin. „Wir brauchen in jedem Fall Nachwuchs.“

Wer erst einmal beobachten möchte, wie Square Dance aussieht, der kann die Tanzgruppe beim Umzug auf dem Altstadtfest sehen. „Mit Outfits“, sagt Anne Wegner. „Also Petticoat und so.“

Tanzgruppe läuft über Haldensleber Verein

Die Tanzgruppe hat früher bereits einige Aufführungen als „Teufelsküchen-Tänzer“ gehabt. „Da waren wir vor vielen Jahren mal draußen im Wald und haben dort getanzt oder mal auf dem Marktplatz.“

Die Kosten für den Square Dance können in der Beitragssatzung des „TuS Fortschritt Haldensleben“ eingesehen werden. Der Grundbeitrag beläuft sich für einen Erwachsenen auf 180 Euro im Jahr.