weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Tag des Denkmals in der Börde: Frisch montiert: Dorster Schloss zeigt jetzt, was hinter den dicken Mauern steckt

Eil
Deutlicher Abstand zur CDU: AfD in Sachsen-Anhalt laut Umfrage stärkste Kraft
Deutlicher Abstand zur CDU: AfD in Sachsen-Anhalt laut Umfrage stärkste Kraft

Tag des Denkmals in der Börde Frisch montiert: Dorster Schloss zeigt jetzt, was hinter den dicken Mauern steckt

Ein neues Schild am Eingang macht es sichtbar: Der historische Bau ist jetzt eine offizielle Außenstelle des Standesamtes Flechtingen. Zum Tag des offenen Denkmals öffnen die engagierten Schloss-Freunde das Gutsherrenhaus. Worauf sich die Besucher freuen können.

Von Anett Roisch 04.09.2025, 06:00
Manfred Franke (von vorn), Wolfram Materne und Ingo Springborn von der Interessengemeinschaft Dorst bringen das Schild „Standesamt Flechtingen/Außenstelle Schloss Dorst“ am Eingang vom Gutsherrenhaus an.
Manfred Franke (von vorn), Wolfram Materne und Ingo Springborn von der Interessengemeinschaft Dorst bringen das Schild „Standesamt Flechtingen/Außenstelle Schloss Dorst“ am Eingang vom Gutsherrenhaus an. Foto: Anett Roisch

Dorst - Trauungen sind seit Kurzem im Dorster Schloss möglich. Stefanie und Stefan Harbke gaben sich im Juli 2025 als erstes Paar im Herrenzimmer das Ja-Wort. Lesen Sie dazu Mit Bildern: Premiere für Traumhochzeit im Schloss