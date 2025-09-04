Ein neues Schild am Eingang macht es sichtbar: Der historische Bau ist jetzt eine offizielle Außenstelle des Standesamtes Flechtingen. Zum Tag des offenen Denkmals öffnen die engagierten Schloss-Freunde das Gutsherrenhaus. Worauf sich die Besucher freuen können.

Frisch montiert: Dorster Schloss zeigt jetzt, was hinter den dicken Mauern steckt

Tag des Denkmals in der Börde

Manfred Franke (von vorn), Wolfram Materne und Ingo Springborn von der Interessengemeinschaft Dorst bringen das Schild „Standesamt Flechtingen/Außenstelle Schloss Dorst“ am Eingang vom Gutsherrenhaus an.

Dorst - Trauungen sind seit Kurzem im Dorster Schloss möglich. Stefanie und Stefan Harbke gaben sich im Juli 2025 als erstes Paar im Herrenzimmer das Ja-Wort. Lesen Sie dazu Mit Bildern: Premiere für Traumhochzeit im Schloss