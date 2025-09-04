Eil
Tag des Denkmals in der Börde Frisch montiert: Dorster Schloss zeigt jetzt, was hinter den dicken Mauern steckt
Ein neues Schild am Eingang macht es sichtbar: Der historische Bau ist jetzt eine offizielle Außenstelle des Standesamtes Flechtingen. Zum Tag des offenen Denkmals öffnen die engagierten Schloss-Freunde das Gutsherrenhaus. Worauf sich die Besucher freuen können.
04.09.2025, 06:00
Dorst - Trauungen sind seit Kurzem im Dorster Schloss möglich. Stefanie und Stefan Harbke gaben sich im Juli 2025 als erstes Paar im Herrenzimmer das Ja-Wort. Lesen Sie dazu Mit Bildern: Premiere für Traumhochzeit im Schloss