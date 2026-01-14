Die Sternsinger sind im Januar in Haldensleben unterwegs und machen auch im Rathaus Station. Dabei sammeln sie Spenden für Kinder in Not.

Die Sternsinger segneten das Haldensleber Rathaus und sammelten Spenden für Kinder in Not.

Haldensleben - Bunte Gewänder, goldene Kronen und klare Stimmen erfüllten das Haldensleber Rathaus: Die Sternsinger haben dem Verwaltungsgebäude einen Besuch abgestattet und den traditionellen Segen „Christus Mansionem Benedicat“, zu deutsch: Christus segne dieses Haus, überbracht. Mit ihrem Auftritt brachten die Kinder nicht nur festliche Stimmung ins Rathaus, sondern erinnerten auch an den eigentlichen Kern der Aktion.