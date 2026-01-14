weather regenschauer
  4. Kleine Könige sammeln Spenden: Frohe Kunde: Sternsinger bringen Segen ins Haldensleber Rathaus

Die Sternsinger sind im Januar in Haldensleben unterwegs und machen auch im Rathaus Station. Dabei sammeln sie Spenden für Kinder in Not.

Von Sophie-Charlott Weiß 14.01.2026, 11:00
Die Sternsinger segneten das Haldensleber Rathaus und sammelten Spenden für Kinder in Not. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Haldensleben - Bunte Gewänder, goldene Kronen und klare Stimmen erfüllten das Haldensleber Rathaus: Die Sternsinger haben dem Verwaltungsgebäude einen Besuch abgestattet und den traditionellen Segen „Christus Mansionem Benedicat“, zu deutsch: Christus segne dieses Haus, überbracht. Mit ihrem Auftritt brachten die Kinder nicht nur festliche Stimmung ins Rathaus, sondern erinnerten auch an den eigentlichen Kern der Aktion.