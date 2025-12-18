Mitarbeiter der Haldensleber Stadtverwaltung haben Wünsche vom Weihnachtsbaum im Rathaus gepflückt und Kinderaugen zum Leuchten gebracht.

Bürgermeister Bernhard Hieber überreicht Kindern der Tagesgruppe des Paritätischen aus Althaldensleben Geschenke vom Wunschbaum im Rathaus.

Haldensleben - Eine vorweihnachtliche Freude haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Kindern der Tagesgruppe des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Althaldensleben bereitet. In den vergangenen Wochen hatten sie die persönlichen Wünsche der Mädchen und Jungen vom Wunschbaum gepflückt und in Geschenke umgewandelt.

In der Tagesgruppe werden Kinder zwischen sechs und 14 Jahre in ihrer Entwicklung unterstützt - durch Hausaufgabentraining, soziales Lernen in der Gruppe und Elternarbeit.

Weihnachtsengel Kayleigh Skrotzki führt die Kinder durch das Haldensleber Rathaus. Foto: Vivian Hömke

Anfang der Woche wurden die Päckchen von Weihnachtsengel Kayleigh Skrotzki und Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) überreicht. Die Wünsche reichten von Lego über Fußball-Sammelkarten bis hin zu einer Krabbeldecke.

Auch Doreen Oelker, Leiterin der „Flexiblen Hilfen“ im Mehrgenerationenhaus EHFA war vor Ort, um Präsente für ihre Schützlinge abzuholen. Sie und ihre Kollegen arbeiten nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ mit Familien in deren sozialem Umfeld.