Gute Nachrichten für Autofahrer: Trotz verspätetem Baustart sind die beiden gesperrten Bahnübergänge in Haldensleben wieder offen – früher als geplant.

Haldensleben - Erst waren wochenlange Sperrungen der beiden Bahnübergänge an der Schützenstraße und der Hagenstraße angekündigt. Jetzt sind die Bauarbeiten an den Gleisen beendet und der Verkehr rollt teilweise früher als geplant. Der Übergang an der Schützenstraße wurde schon vor einigen Tagen wieder geöffnet, seit der Nacht auf Donnerstag, 16. Oktober, ist auch der Übergang an der Hagenstraße wieder für Autos passierbar.