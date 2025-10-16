weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Gleisarbeiten in Haldensleben: Früher als geplant: Bahnübergänge in Haldensleben wieder offen

Gleisarbeiten in Haldensleben Früher als geplant: Bahnübergänge in Haldensleben wieder offen

Gute Nachrichten für Autofahrer: Trotz verspätetem Baustart sind die beiden gesperrten Bahnübergänge in Haldensleben wieder offen – früher als geplant.

Von Till Frieling 16.10.2025, 10:20
Bahnübergang Hagenstraße Haldensleben Baustelle
Bahnübergang Hagenstraße Haldensleben Baustelle Saskia Lohöfer

Haldensleben - Erst waren wochenlange Sperrungen der beiden Bahnübergänge an der Schützenstraße und der Hagenstraße angekündigt. Jetzt sind die Bauarbeiten an den Gleisen beendet und der Verkehr rollt teilweise früher als geplant. Der Übergang an der Schützenstraße wurde schon vor einigen Tagen wieder geöffnet, seit der Nacht auf Donnerstag, 16. Oktober, ist auch der Übergang an der Hagenstraße wieder für Autos passierbar.