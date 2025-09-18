Bis zu 4,8 Millionen Euro fehlen in Haldenslebens Haushalt für 2026. In einem Diskussionspapier wird unter anderem eine Beherbergungssteuer vorgeschlagen, um das Finanzloch zu stopfen– doch Hoteliers sind skeptisch.

Im Hotel Behrens sieht wird der Vorschlag einer Beherbergungssteuer kritisch gesehen

Haldensleben - Der Stadt Haldensleben droht für das kommende Haushaltsjahr ein Finanzloch von bis zu 4,8 Millionen Euro. Um dieses drohende Haushaltsloch zu stopfen, hat die Stadtverwaltung ein Diskussionspapier mit Vorschlägen für Einsparungen und steigenden Einnahmen ausgearbeitet. Neben höheren Kitabeiträgen und der Streichung der Wohnbauförderung wird in dem Papier auch die Einführung einer Beherbergungssteuer vorgeschlagen. Während sich die Verwaltung davon zusätzliche Einnahmen von mehreren zehntausend Euro für die Stadt verspricht, sehen Hoteliers den Vorschlag skeptisch.