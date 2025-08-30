Fast 4,8 Millionen Euro fehlen in Haldensleben im Haushalt 2026. In einer Sondersitzung des Stadtrates stellt die Stadtverwaltung erste Sparvorschläge vor, die auch Schulen, Kultur und Infrastruktur betreffen könnten.

Die Unterhaltung der maroden Kapelle am Bodendorfer Friedhof kostet die Stadt jedes Jahr viel Geld. Die Verwaltung schlägt vor, sie abzureißen.

Haldensleben - Die kleine Friedhofskapelle in Bodendorf ist sehr sanierungsbedürftig. Sie zu unterhalten, verschlingt laut Stadtverwaltung jedes Jahr viel Geld. Allein in den kommenden vier Jahren könnten sich die notwendigen Reparaturarbeiten auf weitere 110.000 Euro belaufen. Es sei denn, sie würde abgerissen werden. Das schlägt die Verwaltung in einem ersten Diskussionspapier zur städtischen Haushaltsplanung für 2026 vor. Darin enthalten sind markante Vorschläge, um das drohende Haushaltsloch von rund 4,8 Millionen Euro zu stopfen.