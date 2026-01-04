Naturschutz aus eigener Initiative Fünf Männer, 25 Bäume – und was das für Calvördes Zukunft bedeutet
Kalte Hände, schwere Erde und ein gemeinsames Ziel: Entlang eines Feldwegs bei Calvörde haben Mitglieder der Jagdgenossenschaft junge Obstbäume gepflanzt. Wie ein Einsatz aus Überzeugung entsteht und weit über diesen Tag hinauswirkt.
04.01.2026, 18:00
Calvörde - Noch liegt der Feldweg vor den Toren von Calvörde still in der winterlichen Morgenluft. Der Blick schweift vom Mittellandkanal vorbei am Klärwerk bis hin zur Ohre.