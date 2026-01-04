Kalte Hände, schwere Erde und ein gemeinsames Ziel: Entlang eines Feldwegs bei Calvörde haben Mitglieder der Jagdgenossenschaft junge Obstbäume gepflanzt. Wie ein Einsatz aus Überzeugung entsteht und weit über diesen Tag hinauswirkt.

Fünf Männer, 25 Bäume – und was das für Calvördes Zukunft bedeutet

Packen gemeinsam an: Gerd Müller (von links), Detlef Schütte, Werner Kleische, Rüdiger Boßmann und Frank Rödiger beim Einsatz der Jagdgenossenschaft Calvörde am Feldweg vom Mittellandkanal zur Ohre. Gepflanzt werden Obstbäume.

Calvörde - Noch liegt der Feldweg vor den Toren von Calvörde still in der winterlichen Morgenluft. Der Blick schweift vom Mittellandkanal vorbei am Klärwerk bis hin zur Ohre.