  4. Naturschutz aus eigener Initiative: Fünf Männer, 25 Bäume – und was das für Calvördes Zukunft bedeutet

Kalte Hände, schwere Erde und ein gemeinsames Ziel: Entlang eines Feldwegs bei Calvörde haben Mitglieder der Jagdgenossenschaft junge Obstbäume gepflanzt. Wie ein Einsatz aus Überzeugung entsteht und weit über diesen Tag hinauswirkt.

Von Anett Roisch 04.01.2026, 18:00
Packen gemeinsam an: Gerd Müller (von links), Detlef Schütte, Werner Kleische, Rüdiger Boßmann und Frank Rödiger beim Einsatz der Jagdgenossenschaft Calvörde am Feldweg vom Mittellandkanal zur Ohre. Gepflanzt werden Obstbäume. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Noch liegt der Feldweg vor den Toren von Calvörde still in der winterlichen Morgenluft. Der Blick schweift vom Mittellandkanal vorbei am Klärwerk bis hin zur Ohre.